Il Napoli è in un momento cruciale della sua stagione, con lo scudetto praticamente ad un passo. Con 2 vittorie e 1 pareggio i partenopei sarebbero campioni, ma c'è comunque ancora da faticare, considerando la rinascita dell'Inter dopo la super vittoria in Champions contro il Barcellona, che ha permesso ai nerazzurri, inseguitori dei campani in campionato, di arrivare in finale per la seconda volta in 3 anni.

Napoli, la situazione infortuni

Durante l'anno gli uomini di Conte si sono più volte ritrovati a fare i conti con assenze importanti, ma ciò non gli ha impedito di occupare costantemente le prime posizioni. Ciò che ha fatto nuovamente preoccupare l'intero ambiente azzurro in questo finale di campionato sono le assenze di Neres, il quale, fuori da tre partite, potrebbe tornare in panchina per la sfida col Parma. Per quanto riguarda Buongiorno, si spera possa tornare in vista dell'incontro col Cagliari al Maradona.

David Neres (ph. Image Sport)

Le condizioni di Lobotka

Sospiro di sollievo invece per quanto riguarda il centrocampista Lobotka, uscito dal campo nella gara contro il Lecce a causa di un forte trauma distorsivo. Il calciatore dovrebbe però essere a disposizione del mister per la partita casalinga contro il Genoa, in cui è comunque ipotizzabile la partenza da titolare del suo sostituto naturale Gilmour, che ha già avuto modo di mostrare le sue abilità.

Lobotka Napoli

