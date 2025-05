Juve, Conte per la panchina: Napoli, De Laurentiis ha incontrato il sostituto

Le panchine di Napoli e Juve potrebbero cambiare al termine della stagione. Per i bianconeri c'è l'obiettivo minimo di raggiungere il quarto posto per ottenere la qualificazione alla Champions League, mentre gli azzurri sono ancora in lotta per la conquista dello scudetto.

Al termine della stagione ci potrebbe essere un ribaltone sulle panchine di entrambe: la Juve è orientata, dall'addio di Motta, a puntare tutto su Antonio Conte, mentre De Laurentiis si è già mosso per trovare il suo sostituto.

Juve, Conte a prescindere da Tudor: le ultime

Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport, la Juve è sicura di poter prendere Antonio Conte a fine stagione. I rapporti tra l'allenatore del Napoli e il presidente De Laurentiis sono ormai ai minimi termini da Febbraio, periodo in cui i due ebbero un incontro (dopo il mercato) che terminò con una sorta di accordo pacifico per salutarsi a campionato concluso.

Conte

Allegri al Napoli per il post-Conte

Alfredo Pedullà ha annunciato che De Laurentiis ha avviato i contatti con Allegri per sostituire Conte in caso di addio. I due si sarebbero incontrati a Roma durante gli ultimi match di Tennis, e hanno intavolato una prima discussione riguardo la panchina del Napoli.

Non è ancora niente di certo, ma De Laurentiis e Allegri provano molta stima l'uno per l'altro e il presidente lo cercò prima di puntare su Spalletti 3 anni fa.