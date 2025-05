Domani alle 20:45 si giocherà l'ultima giornata dei campionato allo stadio Diego Armando Maradona fra Napoli e Cagliari. Gli azzurri giocheranno in contemporanea con l'Inter, che dista appena un punto. Sarà la gara che deciderà le sorti sia dei partenopei che dei nerazzurri, al termine della quale una della due fazioni alzerà il tanto sognato scudetto, dopo una entusiasmante lotta punto a punto che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

La probabile formazione del Napoli

Conte si affida a Meret per la porta. In difesa Di Lorenzo, con al centro Rahmani e Olivera, chiude il reparto a 4 Spinazzola. Per quanto riguarda il centrocampo ci saranno Politano, Anguissa, Gilmour e McTominay. In avanti confermata la coppia Lukaku-Raspadori.

Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Rahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori; Allenatore: Antonio Conte

Di Lorenzo Anguissa Napoli

La probabile del Cagliari

Gli ospiti invece andranno in campo con Sherri fra i pali, davanti al quale ci saranno Zappa, Mina e Luperto in una difesa a tre. A centrocampo Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola e Augello agiranno alle spalle di Viola e Piccoli.

Cagliari (3-5-2) Sherri; Zappa, Mina, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Viola, Piccoli; Allenatore: Davide Nicola

Riccardo Calafiori in contrasto con Nicolas Viola (ph. blognafc.it)

