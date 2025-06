In casa Milan si lavora sul mercato, ma prima di tutto bisogna sistemare le uscite. Molti top player sono potenzialmente lontani da restare in rossonero, tra questi uno dei protagonisti dello scudetto. Fabrizio Romano ha svelato i dettagli della trattativa.

Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha spiegato come sta procedendo la trattativa tra Milan e Al Hilal per Theo Hernandez, il calciatore ha riaperto alla cessione:

Romano ha proseguito così:

Si continua a lavorare in questa direzione, c'è fiducia, ma finchè non c'è l'ok di Theo potrebbe saltare tutto. Adesso sta riaprendo al dialogo e quindi cresce l'entusiasmo del club, bisogna però arrivare ad un si per chiudere ufficialmente le trattative. Aspettiamo di capire come sono andati i dialoghi delle ultime 24 ore.