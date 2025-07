L'Inter sta cercando di regalare a Chivu dei calciatori per la prossima stagione. Per riuscirci bisogna però aspettare alcune cessioni dalle quali ricavare una somma sufficiente a mandare avanti le operazioni in entrata.

Il probabile approdo di Lookman non esclude un'altra trattativa per Leoni, difensore del Parma che quest'anno ha già avuto modo di mostrare le sue qualità in Serie A. Il tesoretto potrebbe arrivare dalle cessioni di Asslani, Sebastiano Esposito, Palacios e Taremi, per una cifra di circa 30 milioni di euro.

Marotta

Inter, cosa serve per Leoni

Il Parma considera il giovane calciatore un vero e proprio perno della propria difesa e per questo motivo non ha intenzione di svenderlo. La valutazione è di 40 milioni, cifra spigolosa per i nerazzurri, che stanno infatti cercando di di abbassare le pretese della società bianconera.

I nerazzurri sono pronti a presentare un'offerta compresa fra i 30 e i 35 milioni pur di accaparrarsi il giovane talento emiliano, che diventerebbe un nuovo membro del reparto difensivo del biscione.

Inter-Leoni, è questione di tempo

Come detto serve del tempo per piazzare le cessioni, ciò significa che la trattativa per Leoni deve ancora aspettare, ma l'intenzione della società nerazzurra è quella di andare fino in fondo e regalare a mister Chivu un tassello importante capace di completare il suo reparto arretrato per la prossima stagione, durante la quale l'Inter sarà ancora una volta impegnata su 3 fronti.

Leggi anche: Napoli, risbuca Grealish. Manna monitora ancora la Premier