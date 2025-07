Il Napoli continua nella sua ricerca per un esterno a sinistra. L'arrivo di Noa Lang e la presenza di David Neres ancora non frenano la società azzurra in questa attivissima sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo Ndoye, con cui i partenopei avevano raggiunto un pre accordo, sembra sempre più lontano. Le richieste del Bologna sono alte e chiare, servono 40-45 milioni.

Sull'esterno rossoblu si è inoltre inserito il Nottingham Forest, squadra di Premier League, la cui offerta di 30 è addirittura inferiore a quella degli azzurri. Per il momento quindi l'attaccante svizzero rimane a disposizione di Italiano per la preparazione della prossima stagione.

Napoli, occhi sempre in Premier

Il ds Giovanni Manna continua a tenere d'occhio l'Inghilterra, da cui sono arrivate parecchie voci da quando il mercato è iniziato. Come detto adesso il ruolo a cui i campioni d'Italia in carica sono interessati è quello di esterno a sinistra, dove prima dello scorso gennaio c'era Kvaratskhelia, accasatosi al PSG nella seconda parte di stagione.

Resta viva l'opzione Chiesa, in uscita dal Liverpool per scarso minutaggio. Un ritorno in Serie A permetterebbe all'ex Juve e Fiorentina di tornare a giocare con frequenza e contemporaneamente rientrare nel giro della Nazionale.

Napoli, pista Grealish ancora viva

La pista più interessante potrebbe però essere quella per Grealish. L'esterno inglese è stato lasciato in panchina durante il Mondiale per Club ed è ormai fuori dai progetti di Guardiola. Ci sono già stati dei contatti e potrebbero essercene altri, ma lo scoglio è sicuramente l'ingaggio alto, e qualora i citizens coprissero una parte importante potrebbe esserci il via libera per l'operazione.

Il calciatore, che già conosce bene De Bruyne, arrivato anche lui dal City, è stato avvistato in vacanza in Campania, e ha concesso qualche minuto a coloro che lo hanno riconosciuto.

Grealish Manchester City

