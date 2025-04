La Roma guarda avanti e inizia a muovere i primi passi per rafforzare la difesa, individuando in Jhon Lucumí un profilo ideale per aprire un nuovo ciclo. Il difensore colombiano del Bologna, classe 1998, è ormai entrato nel mirino dei giallorossi, affiancandosi a club come Napoli e Inter che da tempo seguono con attenzione le sue prestazioni.

Lucumì nel mirino della Roma

Lucumí si è distinto in questa stagione come uno dei pilastri della sorprendente retroguardia rossoblù, grazie a una combinazione di solidità, intelligenza tattica e costanza di rendimento. Non è un caso se, con lui in campo, il Bologna ha costruito una delle migliori difese del campionato, confermandosi tra le squadre più ostiche da affrontare. Con un contratto in scadenza nel 2026, il centrale rappresenta una delle pedine più ambite della prossima finestra estiva di mercato.

Benjamin Dominguez e Jhon Lucumì (ph. Image Sport)

La Roma, dal canto suo, si trova davanti a un bivio: con l’addio annunciato di Mats Hummels, prossimo al ritiro, e le incertezze legate al futuro di Ndicka, diventa prioritario intervenire con decisione e lungimiranza. In questo scenario, Lucumí è più di una semplice suggestione: è un investimento strategico per garantire stabilità e affidabilità alla linea difensiva.

L'offerta al Bologna

Con la possibilità di anticipare la concorrenza e costruire fin da subito la difesa del futuro, la mossa giallorossa su Lucumí appare sensata e coerente con l’esigenza di rifondare partendo da certezze. In un mercato dove i centrali di qualità scarseggiano, agire per tempo potrebbe rivelarsi decisivo. Il Bologna non lo lascerà partire per meno di 30 milioni di euro, arrivando anche a quota 35 con i bonus. Vedremo se i capitolini riusciranno a soddisfare tali richieste o se alla fine andranno su profili più ‘economici’.

