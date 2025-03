Ademola Lookman è tornato al centro della scena con l’Atalanta. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e le recenti tensioni con Gian Piero Gasperini per un rigore sbagliato, l’esterno nigeriano ha ripreso a brillare con la maglia nerazzurra, alimentando le ambizioni della Dea in ottica Scudetto. Superata la delusione per l’eliminazione in Champions League, l’Atalanta vuole inserirsi nella lotta tra Inter e Napoli per il titolo. La Dea, infatti, è a sole tre lunghezze dal primato e può approfittare dello scontro diretto in programma quest'oggi.

Napoli e Inter su Lookman

Proprio Napoli e Inter, però, stanno osservando da vicino la situazione di Lookman in vista della prossima sessione di mercato. La sua permanenza a Bergamo non è scontata, con Gasperini e il giocatore che potrebbero decidere di separarsi a fine stagione. Anzi, non è da escludere che alla fine entrambi possano lasciare la Dea. Il nigeriano, come detto, piace in Italia ma anche all'estero, in particolar modo in Premier League. In Inghilterra, però, potrebbe esserci qualche perplessità in più sull'investimento da fare visto che tra Fulham e Leicester il giocatore ha già fatto male. Napoli che potrebbe mettere sul piatto Giacomo Raspadori, già accostato all'Atalanta a gennaio.

Lo scambio proposto dall'Inter

Lookman

L’Inter, con Giuseppe Marotta alla guida delle operazioni di mercato, potrebbe puntare su Lookman utilizzando come pedina di scambio Davide Frattesi, centrocampista molto apprezzato sia dall’Atalanta che dal Napoli. L'italiano ha una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro e potrebbe dimezzare la richiesta del club di Percassi, che per il nigeriano parte da una valutazione tra i 50 e i 55 milioni di euro più bonus.

C'è anche la Juventus

Attenzione anche alla Juventus, che monitora con interesse l’esterno nigeriano, pur avendo nel mirino anche Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Il mercato estivo è ancora lontano, ma le prime manovre sono già iniziate, e Lookman si prepara a essere uno dei nomi più caldi della prossima finestra di trasferimenti. Anche i Bianconeri potrebbero avere una contropartita da giocarsi, magari quel Nico Gonzalez che a Torino fino ad ora non ha convinto del tutto.

