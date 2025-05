Il Milan dovrà giocare stasera alle 21:00 la finale di Coppa Italia contro il Bologna di Italiano. In caso di vittoria, per i rossoneri, arriverebbe il secondo titolo stagionale, dopo la Supercoppa vinta nel derby con L'Inter. Paradossale quindi come il diavolo rischia di aver sollevato, a fine stagione, più titoli dei cugini nerazzurri che sono sembrati invece più solidi durante il corso del campionato e del loro cammino nelle coppe.

Mercato Milan, occhio alle sirene estere

L'estate si avvicina e così nascono anche le prime dinamiche di mercato che potrebbero accompagnarci nelle prossime calde settimane. A Milano, sponda rossonera, bisogna già fare i conti con la Premier League, in quanto è proprio dal massimo campionato britannico che arriva la prima minaccia.

Con la partenza di Tonali per una cifra superiore ai 60 milioni di Euro il Milan si era infatti permesso tre acquisti, fra cui Reijnders, che ha dato fin da subito prova delle sue qualità. Quest'anno l'olandese ha segnato 15 goal e servito 5 assist, diventando non solo un perno della sua squadra ma anche il miglior centrocampista in Serie A tra i marcatori e imponendosi anche in Europa.

Tijjani Reijnders (ph. Image Sport)

Milan, il Manchester City piomba su Reijnders

La minaccia in questione, come detto, arriva dall'Inghilterra, più precisamente dal Manchester City di Guardiola, che nel centrocampista classe 1998 avrebbe individuato il sostituto del partente Kevin De Bruyne. Gli inglesi non hanno ancora avviato i contatti con la società rossonera, ma starebbero preparando un'offerta irrinunciabile al fine di accaparrarsi le prestazioni del calciatore, che ha però da poco rinnovato, consapevole di essere il centro del progetto Milan.

Nonostante ciò il City potrebbe arrivare ad offrire più di 70 milioni, concedendo al diavolo di compiere la cessione più grande della storia della squadra, superando anche l'attuale record detenuto dalla cessione di Kakà per 67 milioni.

