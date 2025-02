Napoli, De Laurentiis corre ai ripari: due i nomi caldi per giugno

Diciamocelo chiaramente: dopo la cessione importante di Kvara al Psg, il patron Aurelio De Laurentiis poteva e doveva fare qualcosa in più, al netto di Noah Okafor arrivato dal Milan in condizioni non ottimali e a ridosso del gong finale, per continuare a coltivare il sogno scudetto. Se lo aspettavano i tifosi, così come Antonio Conte, il quale ha ribadito più volte che la macchina Napoli sta già andando al massimo dei suoi giri: da qui la richiesta, non ascoltata di correre ai ripari in questa sessione di mercato.

Cessione Osimhen per finanziare il mercato

Osimhen Napoli

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli finanzierebbe la prossima sessione di mercato con la cessione di Viktor Osimhen, il cui valore si aggira intorno ai 75 milioni di euro e per il quale è stata già rifiutata un'offerta di 65 proveniente dal Galatasaray. Soldi che consentirebbero alla società partenopea di puntare forte su Joshua Zirkzee, la cui esperienza al Manchester United si concluderà quasi certamente la prossima estate - occhio alla concorrenza della Juventus.

Triplo impegno da gestire

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

Il club azzurro deve pensare alla prossima stagione che, salvo clamorosi ribaltoni, proietterà gli azzurri nel triplo impegno Serie A, Champions League, Coppa Italia. No excuses, Conte vuole rinforzi di qualità in ogni ruolo. Ad Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna l'ardua sentenza.

