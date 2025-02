Alvino duro: "Comuzzo sicuramente andrà alla Juve, la Fiorentina succursale dei bianconeri"

Il giornalista di fede partenopea, Carlo Alvino, nel corso del programma “Terzo Tempo Calcio Napoli” su Televomero ha parlato della conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, per poi dire dove secondo lui si trasferirà la prossima estate un obiettivo della sessione invernale del calciomercato del Napoli, Pietro Comuzzo, con il calciatore della Fiorentina che terminerà questa stagione con i viola.

“ In conferenza stampa Manna ha dimostrato a dispetto dell'età di avere l'esperienza di un dirigente navigato. Ha affrontato con piglio le domande dei colleghi, Benitez diceva 'il calcio è bugia', oggi Manna ha sconfessato questo vecchio detto, dicendo delle verità. Una conferenza da 10 in pagella".

"Sulla vicenda Kvara ha raccontato la verità, mi dispiace per come si è conclusa questa storia, si perde di vista quello che realmente ha regalato con le sue giocate e la sua genialità nell'anno dello Scudetto. È stata una bellissima storia. Però per com'è finita non lascia sicuramente un bel ricordo. La Fiorentina è diventata la succursale della Juventus. Alla prima sessione di mercato utile Comuzzo andrà alla Juventus".