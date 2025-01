Da qualche anno si è deciso di proporre ed ospitare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, un paese parecchio lontano dall'Italia e molto controverso sotto alcuni punti di vista, soprattutto quelli etici.

Un accordo è stato raggiunto fra la Lega calcio e il paese ospitante, con l'obiettivo di espandere il nostro calcio anche in altri paesi e culture. Purtroppo, il responso non sembra essere dei migliori.

Inter-Atalanta LIVE, cosa è successo

Dai primi attimi del collegamento in diretta da Riyadh, parecchi telespettatori hanno notato qualcosa di particolare: almeno metà dei posti disponibili allo stadio per la partita odierna, sono rimasti vuoti.

E' un dato che sicuramente deve fare riflettere gli organizzatori della competizione, perché se c'è davvero la volontà di far conoscere il calcio italiano al di fuori del paese e la risposta è quella di stasera, di conseguenza non è questo il modo adatto per ampliare l'importanza della Serie A.

Il paragone con la partita fra Juventus e Milan

Comparando la partita delle due squadre nerazzurre e quella di domani fra Juventus e Milan, si può notare che il match fra i bianconeri e i rossoneri sarà sold-out.

E' un dato che va in contrasto con quello di questa sera, ma che trova risposta nella maggiore fama dei club di Motta e Conceiçao nel paese del Medio Oriente rispetto ad Inter e Atalanta.

