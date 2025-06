Baroni vuole i suoi pupilli al Torino: occhi su 3 gioielli del Verona

Il Torino di Marco Baroni, appena arrivato dopo l'addio alla Lazio, guarda alla sua ex squadra, l'Hellas Verona, per rinforzare la rosa. Il tecnico salentino, che ha lasciato il segno nella difficile stagione degli scaligeri, vorrebbe portare in granata tre dei giovani più promettenti visti all’opera al Bentegodi.

La priorità del Torino

In cima alla lista dei desideri c’è Tomas Suslov, trequartista slovacco classe 2002, reduce da un Europeo Under 21 positivo e già protagonista in Serie A. Il suo profilo piace molto anche al Bologna di Vincenzo Italiano, ma il Torino punta a giocare d’anticipo sfruttando il rapporto tra Baroni e il giocatore. L’Hellas valuta Suslov non meno di 10 milioni di euro, una cifra importante ma giustificata dalle qualità tecniche e dal potenziale di crescita del ragazzo.

Altro nome caldo è quello di Jackson Tchatchoua, esterno camerunense duttile e fisicamente esplosivo, già finito nei radar di Inter, Lazio ed Everton. Il Verona chiede almeno 8 milioni per aprire una trattativa, e il Torino sta valutando se affondare il colpo per un giocatore che garantirebbe spinta e copertura sulle fasce.

Marco Baroni (ph. Image Sport)

Il terzo nome nel mirino

Il terzo profilo seguito è Daniele Ghilardi, difensore centrale dell’Under 21 italiana, considerato una delle rivelazioni del campionato. Il classe 2003 è osservato con attenzione anche da Udinese e da altre società di medio-alta classifica in Serie A, ma Baroni vorrebbe puntare su di lui per costruire una difesa giovane e aggressiva.

Il nuovo corso del Verona, ora sotto il controllo del fondo americano Presidio Investors, prevede la cessione mirata dei pezzi pregiati senza però smantellare completamente l’organico. Tra i casi ancora aperti ci sono quelli di Montipò, il cui contratto scade nel 2026 e potrebbe essere rinnovato, e Bradarić, per il quale si valuta il riscatto. Verso l’addio invece Okou, Daniliuc e Lazovic, tutti in scadenza a giugno e destinati a cambiare aria.

Il Torino, intanto, si muove con decisione e cerca di regalare al nuovo allenatore una base solida su cui costruire la squadra del futuro, puntando su giovani di talento che Baroni conosce bene e sa valorizzare.