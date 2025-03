La Juventus ha reso note le condizioni dell'infortunato Conceiçao. Il giocatore ha saltato la gara col Verona ed è arrivato stamane al J Medical, dove è stato sottoposto agli esami strumentali. Motta dovrà quindi fare a meno del portoghese.

Juve, Conceiçao out

Thiago Motta aveva già parlato in conferenza stampa di un fastidio muscolare alla coscia destra, su cui lo staff bianconero ha avuto modo di indagare. Di seguito il bollettino medico

Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale

I tempi di recupero

Il centrocampista della vecchia signora sembra essere destinato ad un lungo periodo fuori dai campi. Nonostante non siano ancora stati rivelati i tempi di recupero la sensazione è che potremmo rivedere Conceicao dopo la sosta. La Juventus perde quindi un altro tassello in un momento delicato della stagione, da cui passa la possibilità di partecipare alla prossima edizione della Uefa Champions League, competizione dalla quale i piemontesi sono già stati eliminati quest'anno per mano del PSV.

Il prosieguo del campionato assume un'importanza fondamentale considerando anche il recente fallimento in Coppa Italia, da cui la Juve è stata eliminata ai rigori dall'Empoli.

