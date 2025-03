E' un Domenico Toscano che sa la situazione nella quale si trova il Catania, ma che sa che si poteva fare molto di più contro il Foggia questo pomeriggio. I rossazzurri sono riusciti infatti soltanto a rispondere con Anastasio all'iniziale vantaggio rossonero di Sarr (tocco viziato da una leggera deviazione con il braccio.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

A prendere la parola per primo è stato Matteo Di Gennaro, che ha analizzato in particolare la sua prova dopo il rientro

Di Gennaro: “Contento del mio rientro”

Abbiamo fatto una partita molto importante per atteggiamento e forza di volontà. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po', ma aveva una situazione di emergenza. La squadra è stata brava a lottare per arrivare al pareggio. Potevamo fare di più, ma sono orgoglioso dei compagni che ho. Sono contento del mio rientro, c'è da migliorare la condizione fisica, ma stiamo lavorando per arrivare ai playoff in forma. Ci saranno altre dinamiche che bisognerà capire e che devono fare capire perché succedono determinate cose. Siamo sicuri che ai playoff, una volta che vengono recuperati i giocatori, saremo una bella gatta da pelare. Il mio compito è cercare di dare una mano per dare alternative al mister. Conta poco chi gioca, bisogna cercare di portare la squadra in una posizione buona per i playoff. Capisco la rabbia dei tifosi, ma la squadra va sostenuta dal primo al novantesimo. La squadra non ha perso lucidità ed è un dispiacere vedere i tifosi lontani per gran parte della partita.

Toscano: “Affrontavamo una squadra in salute”

Affrontavamo una squadra in salute, con qualità davanti importanti. Noi arrivavamo in un momento di emergenza. De Paoli e Montalto erano fuori per la febbre e siamo arrivati a una situazione che definire di emergenza è riduttivo. Mi interessava l'atteggiamento e l'approccio alla partita e oggi l'ho visto, perché dopo il gol abbiamo ripreso la partita e abbiamo cercato di vincerla. Oggi chiedere di più a questi ragazzi non riesce. Si può fare sempre meglio, ma se si costruisce uno spirito così si arriva al momento giusto nelle migliori condizioni. Sul loro go si poteva interrompere l'azione, è stato sfortunato Di Gennaro. Ma dopo il gol la squadra non ha perso la lucidità. Non entro nel merito, ma la squadra è rimasta concentrata. Questo è un momento di emergenza e avere 12 calciatori importanti non si se li possono permettere tutti. Oggi nel reparto avanzato abbiamo giocato con Luperini e Corallo, che dobbiamo difendere. Luperini non ha giocato mai da attaccanti. Si può fare sempre di più, con tante cose, ma dal punto di vista dello spirito oggi non posso dire niente ai ragazzi

Certe cose non fanno esprimere al meglio

In una situazione del genere, con squalifiche e virus, dovevo scegliere tra Anastasio e Lunetta. In questo momento di difficoltà certe cose non ti fanno esprimere al meglio, ma negli ultimi minuti avevo la sensazione di poter vincere la partita. Oggi ogni componente deve cercare di capire la soluzione giusta in questo momento. Noi stiamo cercando di trovare la soluzione giusta per fare esprimere al meglio questi ragazzi. Mi dispiace l'atteggiamento dei tifosi. Non entro nel merito, ma dispiace giocare con questo clima, perché nei momenti di difficoltà vorrei che ci spingessero. Io devo concentrarmi su quello che posso fare io assieme a questi ragazzi.

