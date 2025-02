Nel big match giocato allo Stadio Olimpico tra Roma e Napoli sono sorte tante polemiche su alcuni episodi dubbi. Tra questi la simulazione di Politano per un potenziale fallo da rigore, e un fallo di Konè in area di rigore ai danni di McTominay.

La moviola dell'ex arbitro Graziano Cesari ha fatto chiarezza su entrambi gli episodi.

Cesari commenta il giallo dato a Politano per simulazione

L'arbitro è Fabbri e al VAR c'è Meraviglia. Non sono assolutamente d'accordo con l'ammonizione a Politano al minuto 14, la simulazione deve essere estremamente chiara. C'è un contatto tra i calciatori, lui sposta il pallone e cade per un contatto anche se minimo, si vede chiaramente, non è calcio di rigore perchè è troppo leggero, però il giallo è eccessivo.

Politano Napoli

Contatto Konè-McTominay: era rigore?

Cesari: “McTominay ha il pallone e lo nasconde, l'intervento di Konè è una spinta tale da giustificare un calcio di rigore?”

In studio arrivano le risposte di Sabatini e Zazzaroni che concordano con la decisione dell'arbitro. “E' Una situazione di gioco in cui non viene mai fischiato fallo per un spinta fin troppo leggera per, soprattutto per dare calcio di rigore”

Graziano Cesari conclude dicendo: “Io credo che la decisione presa dal direttore di gara sia giusta”.