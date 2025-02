La Juventus conquista tre punti contro l'Empoli in 10 grazie alla doppietta decisiva di Kolo Muani. Nell'ultima puntata di Pressing in onda su Canale 5, il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato il match e il mercato di gennaio della Juventus.

Hanno speso oltre 250 milioni, l'acquisto di Kelly spero non sia ufficiale a 18 milioni, il Napoli l'ha scartato l'anno scorso. Alberto Costa in Portgoallo valeva 6 milioni e l'hanno preso a 14, per me non prendono giocatori di livello e ne hanno bisogno altrimenti non vanno da nessuna parte. Probabilmente non possono permettersi di fare acquisti importanti.