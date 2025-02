La Juventus di Thiago Motta sorride grazie alla vittoria ottenuta contro l'Empoli con ben 4 reti segnate. Doppietta del nuovo acquisto Kolo Muani, Vlahovic torna al gol con una splendida giocata.

Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, andata in onda su Canale 5, il noto giornalista Sandro Sabatini ha commentato il match esprimendo il suo dissenso nei confronti della prima metà di gara della Juventus.

Ci sono delle scelte di Thiago Motta che sinceramente proprio non capisco, a partire da Thuram, che secondo me è il miglior acquisto, non può lasciarlo fuori. La Juve era paralizzata dalla paura e per mezz'ora è stata un partita surreale, l'Empoli faceva quello che voleva, in più c'erano anche degli assenti importanti.