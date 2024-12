Il talento danese del Lecce Patrick Dorgu è ultimamente sulla bocca di tutti grazie a delle prestazione esaltanti con la maglia dei salentini. Il ventenne infatti, sta giocando un campionato da protagonista ed ha già siglato tre reti di fondamentale importanza per il club.

Il giocatore è ambito da numerosi club nazionali ed internazionali, come Tottenham e Chelsea, ma in Serie A, pare esserci forte il Napoli di Antonio Conte.

Dal finale di Napoli-Lecce, quando l'allenatore salentino sussurrò qualcosa al danese, le voci di mercato si rincorrono e vorrebbero il giocatore molto vicino a cambiare casacca già a gennaio.

Ma nell'odierna conferenza stampa di oggi, il direttore dell'area tecnica vernolese Pantaleo Corvino ha confermato quanto detto nei giorni scorsi da lui e dal presidente Saverio Sticchi Damiani. Queste le sue parole riportate da Pianeta Lecce.

Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu, però per noi è un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo.

Poi prosegue:

Confermo al mille per mille che a gennaio non se ne va. Qualunque cifra, non se ne va. Dorgu lo vogliono tante squadre. Ci sono interessamenti anche su altri titolari, che non si muoveranno.