Il Bologna vuole tenere Fabbian: svelata la mossa per allontanare la tentazione Inter

Il Bologna continua a stupire in questa stagione di Serie A, con un rendimento che lo colloca tra le sorprese del campionato. Gran parte del merito va a mister Italiano, che ha saputo raccogliere l’eredità lasciata da Thiago Motta, mantenendo alta la competitività della squadra. Ora, però, la dirigenza felsinea deve affrontare una questione cruciale di mercato: il futuro di Giovanni Fabbian.

Tentazione Inter per Fabbian

Il centrocampista, attualmente sotto ancora la lente d'ingrandimento dell’Inter, è diventato un elemento chiave per il Bologna, conquistando la fiducia dell’allenatore e dei tifosi grazie alle sue prestazioni solide e alla capacità di inserimento. Tuttavia, il club nerazzurro ha mantenuto un’opzione di riacquisto fissata a circa 12 milioni di euro, una cifra che, vista la crescita del giocatore, potrebbe essere considerata un investimento vantaggioso per la mediana di Simone Inzaghi.

Giovanni Fabbian (ph. Image Sport)

La mossa del Bologna

La volontà del Bologna è chiara: trattenere Fabbian il più a lungo possibile. La società rossoblù è consapevole della difficoltà dell’operazione, ma tenterà di convincere il giocatore e il suo entourage che la permanenza al Dall’Ara possa rappresentare la scelta migliore per la sua crescita. Nel frattempo, l’Inter monitora la situazione e potrebbe decidere di esercitare il diritto di riacquisto già nella prossima sessione di mercato. Resta da capire se i felsinei riusciranno a trovare una strategia per respingere l’assalto nerazzurro o se, invece, dovranno rassegnarsi a salutare uno dei talenti emergenti della Serie A.

Vedremo se nei discorsi potrebbe rientrare proprio la questione Santiago Castro, che sembra essere grande obiettivo per la prossima estate dell'Inter. I nerazzurri potrebbero rinunciare alla recompra in caso di sconto rispetto alla cifra richiesta dal Bologna per l'argentino tra i 35 e i 40 milioni di euro.

