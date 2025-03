La stagione 2024/2025 sta giungendo alla conclusione. Per le big di Serie A si avvicina la fase clou della ricerca di nuovi acquisti che possano migliorare la rosa per ambire ad obiettivi migliori e vincere trofei. La Juve è già attiva sul mercato, Giuntoli sta cercando nuove opzioni da offrire al tecnico e valuta attentamente due possibili colpi dall'Atalanta.

Bisogna fare attenzione, la sessione di mercato estiva ha insegnato al ds bianconero che fare acquisti a Bergamo è un grande rischio: talenti cristallini con valutazioni altissime che rischiano di aver bisogno di tanto tempo per adattarsi ad uno stile completamente diverso da quello dell'Atalanta.

Juve, mercato attivo: nuovo colpo “alla Koopmeiners”?

Secondo le notizie riportate da Calciomercato.com la Juve studia attentamente le occasioni di mercato in casa Atalanta. Il primo attenzionato è un centrocampista che Giuntoli segue da qualche anno, il brasiliano Ederson.

Con un contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di circa 50-60 milioni la Juve andrebbe a tentare un'operazione in stile Koopmeiners. Non sarà di certo facile strapparlo all'Atalanta e i bianconceri non hanno fretta, si agisce con calma e si valuta la migliore occasione.

Ederson Atalanta

Lookman-Juve: Giuntoli ci pensa seriamente

Un altro giocatore su cui la Juve ha posto grande attenzione è Ademola Lookman. Il nigeriano con altissime probabilità lascerà l'Atalanta in estate, già lo scorso anno gli era stato promesso di partire, ma non è andata così.

La Juve potrebbe approfittare della volontà del calciatore per strapparlo ad una cifra inferiore rispetto alla valutazione dei circa 60 milioni, valuterà le condizioni nel corso del tempo.

Ademola Lookman (ph. Image Sport)