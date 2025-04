Il Bologna si gode una stagione sorprendente e uno dei protagonisti dell’exploit rossoblù è senza dubbio Dan Ndoye. L’esterno svizzero, arrivato la scorsa estate dal Basilea, ha rapidamente conquistato l’ambiente felsineo grazie a una combinazione letale di velocità, forza fisica e intelligenza tattica. Ma proprio per queste qualità, trattenere il classe 2000 a Casteldebole oltre l’estate rischia di essere una missione quasi impossibile.

Napoli su Ndoye

Il contratto che lega Ndoye al Bologna è solido: scadenza 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, diversi top club europei avrebbero già messo gli occhi sul giocatore, pronti a scatenare un’asta che potrebbe infiammare il mercato estivo. Su tutti spiccano il Napoli, che aveva già provato a portarlo all'ombra del Vesuvio a gennaio, e il Manchester United, dove gioca l’amico ed ex compagno Joshua Zirkzee, potenziale arma di persuasione per convincerlo ad accettare la Premier League.

Il prezzo fissato dal Bologna

La dirigenza rossoblù, guidata da Saputo, Sartori e Di Vaio, è però decisa a non svendere il talento elvetico: serviranno almeno 30 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative. Una cifra importante, ma giustificata dalla crescita esponenziale del calciatore e dalla sua capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco, qualità che lo rendono perfetto per moduli moderni e intensi come il 4-3-3 o il 3-4-3.

Dan Ndoye (ph. Image Sport)

Con 27 presenze in campionato e un ruolo sempre più centrale nello scacchiere di Vincenzo Italiano, Ndoye ha attirato le attenzioni non solo per le sue prestazioni, ma anche per il potenziale di sviluppo ulteriore. A 23 anni, rappresenta infatti una scommessa sicura per chi cerca un esterno già pronto ma con ampi margini di crescita.

L'offerta del Napoli

Napoli che per arrivare a Ndoye avrebbe anche una contropartita interessante quale potrebbe essere Giacomo Raspadori. La valutazione dei due è simile e per questo le società potrebbero anche imbastire uno scambio alla pari. Tutto dipenderà dal Bologna, se vorrà incassare da una eventuale cessione dello svizzero o se aprirà allo scambio con il club partenpeo.