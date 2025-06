Il Napoli continua a tenere sotto controllo la Premier League. E' proprio dal massimo campionato inglese, infatti, che arrivano la maggior parte delle voci di mercato. Dopo il colpo De Bruyne, la società azzurra vorrebbe acquistare anche il centravanti Nunez del Liverpool, oltre all'interesse per l'esterno offensivo Hudson-Odoi del Chelsea, che sarebbe una richiesta di Conte.

Napoli, occhi in casa Manchester United

Uno dei profili caldi delle ultime ore è Jadon Sancho, attualmente di proprietà del Manchester United. Il calciatore, ex Borussia Dortmund, non ha sicuramente avuto una bella esperienza in Inghilterra e non ha convinto i Red Devils, che lo hanno infatti ceduto in prestito prima al Borussia e poi al Chelsea, dove ha vinto una Conference League.

Il calciatore, 25enne, ha segnato 3 goal e servito 4 assist in 31 partite durante il campionato appena concluso, e Napoli sarebbe la destinazione ideale per dare nuovi impulsi alla sua carriera, che ha sicuramente vissuto un importante rallentamento negli ultimi anni.

Jadon Sancho (ph. Image Sport)

Napoli-Sancho, a che punto siamo

L'interesse dei partenopei per l'esterno inglese è stato confermato dal giornalista Fabrizio Romano, che ha però riferito che la società non sarebbe disposta a pagare interamente il suo ingaggio, considerato troppo alto.

I contatti sono allo stadio iniziale, proprio per via delle valutazioni sulla fattibilità economica dell'affare, che si potrebbe sbloccare qualora il Napoli riuscisse ad ottenere la copertura parziale dell'ingaggio di Sancho da parte proprio dello United che, inoltre, preferisce venderlo a titolo definitivo piuttosto che ancora in prestito. La società azzurra potrebbe far leva sulla discontinuità del calciatore per ottenere uno sconto sul cartellino.

Leggi anche: Juventus, contatto con Dybala: arriva la risposta della Joya