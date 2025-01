Nonostante per la Juventus sia tempo di Supercoppa, tiene sempre banco la questione campionato e scudetto. A parlare per le pagine della Gazzetta dello Sport è stato l'ex bianconero Federico Bernardeschi. Tanti i temi trattati, fra i quali quelli di Vlahovic e Danilo. Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

Non poteva mancare un commento sulla lotta scudetto. Se per molti la Juventus è tagliata fuori dalla questione, di altro avviso Federico Bernardeschi. L'ex bianconero ha commentato così:

In Italia il livello si è alzato, io vedo l’Inter sopra tutti e un’Atalanta che sta facendo qualcosa di eccezionale. Il Napoli se supera il periodo critico di febbraio-marzo può dare fastidio: da quel momento ha un vantaggio perché le altre saranno impegnate nelle coppe e Conte sa spingere sull’acceleratore. L'Inter ha un progetto partito anni fa, sono costruiti per vincere come lo eravamo noi alla Juve. L’Atalanta è nel suo periodo migliore di società e campo, con un grandissimo allenatore che per il primo anno ha una rosa di 22 giocatori tutti importanti. E il Napoli ha Conte, un valore aggiunto. La Juventus nonostante il ritardo, lotterà fino all’ultimo. Adesso i punti dalla vetta sono tanti, però in estate è partito un nuovo ciclo. Ci vogliono tempo e pazienza.