Vigilia di Supercoppa e di Milan per la Juventus di Thiago Motta, alla sua prima partecipazione da allenatore in questa competizione. Dopo le parole del collega rossonero, anche l'ex Bologna ha parlato in vista del match di domani. Ecco un estratto della conferenza.

Thiago Motta vuole conquistare il primo trofeo da allenatore e la Juventus cerca una scossa nella piattezza della sua stagione sin qui: le motivazioni sicuramente non mancano. Anche di questo ha parlato infatti l'allenatore in vista della semifinale contro il Milan.

Koopmeiners e la sua posizione

Può fare entrambi i ruoli, sia trequartista sia mediano. È un vantaggio per noi. Potrebbe anche partire dalla panchina e aiutarci a gara in corso, come tutti gli altri.

L'importanza di conquistare un trofeo

Non ho mai visto nessuno entrare in campo per perdere, tanto meno noi. Domani sarà una sfida da dentro o fuori e questo ci dà uno stimolo in più per fare ciò che sappiamo, vincere e andare avanti.

Sulle esperienze in Supercoppa

Sono partite belle da giocare, noi facciamo questo lavoro per momenti come questi. La parte emotiva deve essere sotto controllo, servirà grande voglia e ambizione, ma anche controllo per fare le scelte giuste durante la partita.

Sull'obiettivo personale di portare a casa un trofeo

Voglio vincere come allenatore, per questo ho scelto questo mestiere. Però non è un'ossessione ora, faccio tutto il possibile per migliorare la squadra e aiutare i giocatori, sono tranquillo e convinto della nostra forza. Sarà una partita bellissima da affrontare.