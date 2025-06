Milan e Napoli su Andrea Cambiaso: svelata la risposta della Juventus

Andrea Cambiaso è uno dei nomi caldi del mercato estivo: il terzino classe 2000, reduce da una stagione positiva con la maglia della Juventus, è finito nel mirino di due grandi del calcio italiano, Milan e Napoli. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, entrambe le società stanno monitorando attentamente la situazione del giocatore, pronte a intervenire qualora si aprisse uno spiraglio per il trasferimento.

L'interesse del Milan per Cambiaso

In casa Milan, l’interesse per Cambiaso è legato alla possibile partenza di Theo Hernandez. Il francese, da tempo accostato a club di Premier League e Liga, potrebbe lasciare i rossoneri durante l’estate. In quest’ottica, Cambiaso rappresenterebbe il profilo ideale per raccoglierne l’eredità sulla corsia mancina: duttile, giovane e già abituato a giocare ad alti livelli, ha inoltre un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri, elemento che potrebbe favorire l’operazione in caso di un suo ritorno sulla panchina milanista.

Cambiaso Juventus

C'è anche il Napoli

Sul fronte Napoli, invece, la nuova gestione tecnica guidata da Antonio Conte ha messo tra le priorità il rinnovamento delle fasce laterali. Con la probabile uscita di Mario Rui e le incertezze legate a Mathías Olivera, Cambiaso è uno dei nomi in cima alla lista del DS Giovanni Manna, che conosce bene il giocatore per averlo già seguito in passato proprio alla Juventus.

La risposta della Juventus

Nell’ultima stagione, Cambiaso ha collezionato 32 presenze in Serie A, mettendo a segno 1 gol e 4 assist. La sua capacità di adattarsi sia sulla fascia sinistra che su quella destra, oltre alla predisposizione per la fase difensiva e offensiva, lo rendono un jolly prezioso in qualsiasi scacchiere tattico.

Juventus che, dal proprio canto, non ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore. Vista già l'emergenza sugli esterni diventerebbe dura sostituire il calciatore. Questo a meno che non arrivi una proposta almeno 60 e più milioni di euro, in quel caso verrebbe presa in considerazione. In caso contrario Cambiaso resterà a Torino anche nella prossima stagione.