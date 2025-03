La Sampdoria potrebbe andare verso un clamoroso terzo esonero in panchina in una sola stagione. A riportarlo sono i colleghi de Il Secolo XIX, che riferiscono come nonostante la conferenza congiunta di Accardi e Semplici post gara col Frosinone con la conferma proprio del tecnico ex SPAL da parte del DS blucerchiato.

Nella mattinata di oggi sono arrivati forti novità in questo senso. Da Bogliasco infatti filtra la volontà del Presidente Matteo Manfredi di optare per l'esonero di Leonardo Semplici, e stavolta il nome nuovo per la panchina sarebbe scelto da Manfredi in persona e non pià da Accardi.

Sampdoria, Semplici verso l'esonero: 4 allenatori in una sola stagione?

Se anche Leonardo Semplici dovesse essere esonerato, sarebbe per il Doria il 4° nome in una sola stagione in panchina. Numeri horror. Si è partiti con Andrea Pirlo - che l'anno scorso aveva raggiunto i play off in cui era stato eliminato dal Palermo - e che era stato sollevato dall'incarico il 29° agosto alla terza giornata dopo il pareggio contro il Frosinone e le sconfitte contro Reggiana e Salernitana.

Al suo posto era arrivato Andrea Sottil, che dopo alcune vittorie possiamo dire “illusorie” se ci passate il termine, era incappato in una spirale di risultati negativi culminata con il 5-1 subito al MAPEI contro il Sassuolo. Esonero anche per Sottil dunque, con la panchina affidata a dicembre a Leonardo Semplici.

Pietro Accardi (ph. Image Sport)

Sampdoria, perché Manfredi vuole l'esonero di Semplici

Secondo i colleghi de Il Secolo XIX, Matteo Manfredi in persona si sarebbe deciso ad esonerare Leonardo Semplici e dunque ad attuare questo clamoroso 4° cambio in panchina. La sconfitta interna per 0-3 contro il Frosinone è stata pesante, la squadra non segue più l'allenatore (come non seguiva Pirlo e Sottil) e 6 vittorie in 31 partite di campionato sono troppo poche, così come sono deludenti le mancate vittorie contro tutte le dirette rivali per la salvezza.

Nell'ultimo turno di campionato infatti, non solo il Frosinone ha sconfitto pesantemente la Sampdoria, ma anche il Mantova ha vinto contro il Sudtirol, il Brescia ha sconfitto lo Spezia a sorpresa e la Carrarese ha sconfitto il Bari. Ora la Samp scivola al penultimo posto insieme a Reggiana e Salernitana preceduta dal fanalino di coda Cosenza.

Sampdoria, ecco i due nomi di Manfredi per il post Semplici

Secondo i colleghi de Il Secolo XIX, il Presidente blucerchiato Manfredi avrebbe ristretto la rosa per il post Semplici a due nomi: o ritorna Andrea Pirlo, o si ingaggerà Beppe Iachini.

Pirlo sarebbe una scelta più economica, perché è il tecnico che è ancora a libro paga del club blucerchiato dopo l'esonero di inizio stagione, mentre Iachini sarebbe il 4° nome diverso in questa stagione.

Beppe Iachini aveva già allenato la Sampdoria proprio in Serie B nella stagione 11/12, riportandola in Serie A proprio quell'anno dopo aver agguantato i play off trascinati dalle reti di Nicola Pozzi.

