Il Napoli tornerà in campo contro il Venezia domenica 29 alle 15. La gara servirà a rimanere all'inseguimento della capolista Atalanta e tenere ancora a distanza di sicurezza l'Inter. Gli uomini di Conte hanno ripreso ad allenarsi ma con una spiacevole novità: un titolarissimo non ha preso parte alla sessione odierna. Stiamo parlando di Politano.

Napoli, stop improvviso per un fedelissimo di Conte

L'attaccante Matteo Politano non ha partecipato alla sessione di allenamenti prevista per oggi a causa di un attacco influenzale che potrebbe costringere i partenopei a rinunciare a lui per la prossima sfida di campionato in programma al Maradona.

Tegola importante considerando il grande utilizzo del numero 21 azzurro in questo campionato, in cui sta dando una grossa mano su tutta la fascia, piuttosto che limitarsi al suo ruolo. Si cercherà di capire se si può sperare in un suo recupero per essere nuovamente a disposizione del mister e dei compagni prima della gara col Venezia.

Napoli, chi al posto di Politano col Venezia?

Se proprio Conte non dovesse avere a disposizione il suo esterno destro, potrà mandare in campo David Neres dal 1'. Il brasiliano ha già sostituito Kvaratskhelia nella gara contro l'Udinese e con la sua tecnica può mettere in difficoltà qualsiasi avversario in qualsiasi momento. Ci sarebbe poi anche Ngonge, che è stato in campo fra Coppa Italia e campionato, e che rappresenta una figura interessante per entrambe le fasi di gioco.

