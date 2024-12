Il mercato di gennaio potrebbe riservare qualche sorpresa, specialmente in casa Milan. I rossoneri sono al momento all'ottavo posto con 26 punti e una gara da recuperare contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Per risollevare la classifica e migliorare la rosa il mercato di gennaio può venire in aiuto al Milan.

In quest'ottica, come rivela Tuttomercatoweb, Chukwueze avrebbe le valige in mano, pronto a cambiare casacca. Infatti l'ala destra potrebbe lasciare il Milan a breve.

Chukwueze flop: gli agenti lo offrono

Il giocatore visto al Villarreal a Milano non è mai arrivato: diverse prestazioni sottotono e deludenti con pochissimi acuti da segnalare. Ecco che quindi potrebbe lasciare l'Italia e cambiare aria. Infatti stando al portale turco Fanatik, preso atto della posizione del club, il giocatore sarebbe stato offerto dai propri agenti al Besiktas, club di Ciro Immobile per intenderci. I meneghini per prelevarlo dal Sottomarino Giallo spese una cifra onerosa (21.1 milioni più 7 di bonus). Il classe 1999 è legato al club rossonero da un contratto fino a giugno del 2028.

Chukwueze Milan

Resta da capire quale sarà la prossima mossa del Besiktas e come potrebbe svilupparsi l'affare.

Chukwueze-Besiktas: la situazione

I due club dovrebbero quindi prima trovare la quadra e il giocatore dovrebbe esprimere la sua opinione in merito al trasferimento. Al momento sono in atto, si legge, le elezioni presidenziali del club, ma continuano a venire accostati diversi calciatori. Chukwueze poco tempo fa era stato accostato ad un altro club turco: il Trabzonspor.

