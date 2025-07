Il calciomercato continua e le squadre di Serie A cercano rinforzi per il prossimo campionato. Molte big stanno affrontando un periodo di ricostruzione, con nuove ambizioni e progetti. La Roma ha cambiato allenatore, così come l'Inter e il Milan, insieme alla Lazio.

La realtà più solida, al momento, sembra essere quella del Napoli, che ripartirà con Conte, proseguendo il lavoro svolto nella passata annata che ha portato al quarto scudetto della storia della squadra.

Calciomercato Milan, il punto

I rossoneri sono in cerca di un centravanti e l'opzione Retegui è ormai da scartare vista la trattativa che ha coinvolto l'ex Genoa e Atalanta, che andrà a giocare in Arabia. Per quanto riguarda il centrocampo c'è stata l'importante perdita di Reijnders, ora di proprietà del Manchester City. Anche Theo Hernandez ha salutato, destinazione Arabia. Un altro calciatore che ha salutato è Kalulu, riscattato dalla Juventus.

Dopo l'arrivo di Allegri sulla panchina, c'è stato quello di Samuele Ricci dal Torino. Mentre per sostituire Theo la società starebbe osservando Archie Brown, terzino inglese fisico e giovane, per cui, come riportato dall'esperto Matteo Moretto, ci sarebbe stata una prima offerta verbale al Genk.

Milan, non solo Brown. Altro nome per la difesa

Il diavolo però avrebbe messo gli occhi anche su un altro giocatore, ex Torino. Stiamo parlando di Wilfried Singo, cha ha trascorso le ultime due stagioni in Francia con la maglia del Monaco. L'ivoriano può giocare sia come terzino che come centrale, e il costo del suo cartellino è di 20 milioni di euro. La sua duttilità, la progressione palla al piede e la solidità difensiva potrebbero rivelarsi caratteristiche fondamentali per le linea difensiva della squadra di Allegri.

Seguendo però le dichiarazioni di Tare, che ha detto di volere per la squadra un terzino di prospettiva e funzionale al gioco del nuovo mister, sorge un'altra possibilità, ovvero Luca Netz. Classe 2003 di proprietà del Borussia Monchengladbach, la sua giovane carriera ha bisogno di un rilancio. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e una cifra compresa tra i 12 e i 14 milioni potrebbe essere sufficiente per farlo sbarcare al San Siro sponda rossonera.

Singo vs Inter

