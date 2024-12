Con l'ottavo pareggio stagionale in campionato, è sempre più evidente come la Juventus sia in una fase delicata della sua stagione. I tanti infortuni non aiutano, ma non possono essere l'alibi eterno di una squadra che fatica a chiudere le partite e che non riesce in generale ad esaltarsi dal punto di vista offensivo.



Anche la partita di stasera contro il Lecce ha certificati quelli che sono i problemi tutt'ora irrisolti di una squadra psicolabile, che fatica ancora ad esprimersi al suo meglio per quelle che sono le qualità a disposizione di Thiago Motta e che nella serata di oggi è caduta vittima della prova da urlo della squadra di Marco Giampaolo.



Il gol di Ante Rebic sa di doccia fredda per una squadra che ormai non riesce più a vincere, a conferma del periodo decisamente delicato che la Vecchia Signora sta vivendo.

