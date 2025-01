L'Olimpico si appresta ad ospitare una della gare più entusiasmanti del campionato, almeno sulla carta. Domani alle 20:45 andrà infatti in scena il derby della Capitale. Roma e Lazio si contendono 3 punti importantissimi per il prosieguo del proprio campionato. I biancocelesti per rimanere in scia all'Inter e tenere lontana la Fiorentina, i giallorossi per distanziare il Torino e avvicinare l'Udinese.

Vediamo le probabili scelte degli allenatori in vista della partita

La probabile formazione della Roma

Ranieri manderà in campo Svilar tra i pali, con Mancini, Hummels e Ndicka a completare la linea difensiva da tre. Spazio per Saelemaekers, Konè, Paredes e Angelino nel centrocampo a 4. Sulla trequarti la coppia Dybala-El Shaarawy supporterà il riferimento offensivo Dovbyk.

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dobvyk; Allenatore: Claudio Ranieri

Ranieri Cagliari

La probabile formazione della Lazio

Baroni dovrà rinunciare a Vecino e Pedro. C'è invece dubbio per Lazzari, Noslin, Castrovilli e Patric. In campo Provedel a protezione della porta, davanti al quale si posizioneranno Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares per un reparto difensivo a 4. Il tridente di centrocampo sarà formato da Guendozi, Rovella e Dele-Bashiru. Completano il modulo Isaksen, Castellanos e Zaccagni.

Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendozi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni; Allenatore: Marco Baroni

Marco Baroni (ph. Depositphotos)

