La Juventus vede sfumare definitivamente il primo trofeo stagionale. Una squadra anonima dal punto di vista tattico, ma soprattutto dell'identità. Se nemmeno il Milan ha giocato una buona partita, ai rossoneri va dato il merito di aver dato prova di una solidità di gruppo e di una maggior voglia di vincere. Dopo la frase in conferenza stampa che ha fatto discutere, Thiago Motta è di nuovo nel mirino. Il suo apporto fin qui è stato sicuramente al di sotto delle aspettative. E Vittorio Oreggia, riprendendo le parole usate dallo stesso tecnico usate per la situazione di Danilo, lo ha attaccato senza giri di parole.

Supercoppa: squadra e Thiago Motta bocciati

Sono poche le note positive in casa Juventus dopo la sconfitta di ieri. Kenan Yildiz si dimostra un talento da custodire con cura, ma tutto il resto è poca cosa. Gioco macchinoso e compassato, difesa ballerina e poca capacità di gestione delle partite. Vlahovic sbaglia tutto quello che può sbagliare, ma Motta forse fa peggio. Giocare senza punta è troppo complicato per una squadra che tecnicamente non sopperisce all'assenza di una boa lì davanti. Anche Di Gregorio ha le sue colpe sullo sfortunato autogol di Gatti, ma sicuramente non è attaccabile o imputabile di una squadra che ancora non gira.

Gatti, autore di un autogol ieri contro il Milan (ph. Image Sport)

Vittorio Oreggia attacca duramente Thiago Motta

Non ci è andato giù leggero Vittorio Oreggia dopo la sconfitta in Supercoppa. Nel mirino dell'ex direttore di Tuttosport Thiago Motta. Parole dure a cui diversi tifosi si sono aggregati.

Forse fuori progetto c'è l'allenatore di una squadra senza midollo

Sì, è andata proprio come avevano immaginato quei colossi della nuova comunicazione della @juventusfc Forse fuori dal progetto c’è solo l’allenatore di una squadra senza midollo #Supercoppa pic.twitter.com/Q3fmZDUoMt — Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) January 3, 2025

