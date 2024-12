Il Mondiale per Club 2025 andrà in scena questa estate negli Stati Uniti. Ci saranno 32 squadre, fra cui le nostre italiane, Inter e Juventus, che cercheranno di salire sul tetto del mondo. Di queste squadre, 16 parteciperanno agli ottavi, 8 ai quarti, 4 alle semifinali e infine 2 alla finale, come la vecchia formula della Champions League, a cui siamo ampiamente abituati.

I nerazzurri fanno parte del gruppo E, composto da River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds, mentre i bianconeri sono nel gruppo G, insieme a Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain. Il biscione e la vecchia signora giocheranno tre partite nel girone per accedere alla fase successiva. La squadra di Inzaghi esordirà il 17 giugno, mentre quella di Thiago Motta il 18. Interessantissima la sfida con cui la Juventus concluderà il girone, ovvero quella contro il Manchester City di Guardiola.

Calendario Inter

Prima giornata: Inter-Monterrey, 17 giugno ore 3 italiane - Los Angeles

Seconda giornata: Inter-Urawa Red Diamonds, 21 giugno ore 21 italiane - Seattle

Terza giornata: Inter-River Plate, 25 giugno ore 3 italiane - Seattle

Calendario Juventus

Prima giornata: Juventus-Al Ain, 18 giugno ore 3 italiane - Washington

Seconda giornata: Juventus-Wydad Casablanca, 22 giugno ore 18 italiane - Philadephia

Terza giornata: Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21 italiane - Orlando

