Dopo il pareggio contro la Fiorentina il Milan si appresta ad affrontare l'Udinese nella gara di venerdì 11. I rossoneri sono ormai fuori dalla corsa Champions e occupano l'ottava posizione della classifica, alle spalle proprio della viola. I friulani sono invece undicesimi a pari punti con il Torino. L'ultimo slot europeo è attualmente occupato dalla Lazio, sesta, con 55 punti, contro i 48 del diavolo.

Tegola Milan, Gimenez non si allena

A Milanello oggi erano tutti presenti a tranne Emerson Royal e Loftus-Cheek. Insieme a loro però anche un altro calciatore non ha preso parte agli allenamenti, ovvero Gimenez, che era uscito acciaccato dall'ultima gara di campionato giocata contro i gigliati. L'attaccante non sta vivendo un ottimo periodo, tanto che dopo aver iniziato al meglio la sua avventura in Italia con 2 goal e 1 assist, sta adesso faticando e trovando anche la panchina. Sicuramente il suo periodo riflette quello dell'intera squadra, che dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, non è riuscita a dare continuità ai risultati finendo per trovarsi fuori dalla corsa all'Europa prematuramente.

Santiago Gimenez (ph. Image Sport)

Le condizioni di Gimenez

L'attaccante messicano, che ha rimediato un problema al fianco, verrà valutato nuovamente nella giornata di domani.

Leggi anche: Napoli, occhi in casa Bologna: offerto un maxi scambio