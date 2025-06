Juventus, contatto con Paulo Dybala: svelata la risposta della Joya

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e si colora di scenari tanto affascinanti quanto inaspettati. Tra questi, uno in particolare sta facendo sognare i tifosi: il possibile ritorno di Paulo Dybala in maglia bianconera. A rilanciare l'indiscrezione è stato il giornalista Luca Momblano su Juventibus, che ha svelato un dettaglio clamoroso: la Juventus avrebbe già contattato direttamente il calciatore argentino.

La risposta di Dybala alla Juventus

Secondo quanto riportato, la risposta della Joya sarebbe stata positiva e carica di entusiasmo, al punto da far pensare che la separazione consumatasi nel 2022 sia stata più una necessità di contesto che una reale volontà del giocatore. Dybala, infatti, non ha mai nascosto il suo legame con Torino e con la tifoseria bianconera. L'idea di una sua seconda vita alla Juventus non appare più un'utopia, anzi, si fonda su basi concrete.

Il ritorno dell’attaccante argentino sarebbe anche coerente con le esigenze tattiche della squadra, che sotto la guida del nuovo allenatore cerca un trequartista di qualità, capace di legare il gioco e accendere la manovra offensiva. Dybala, in questa ottica, rappresenterebbe un colpo strategico, più che nostalgico.

Dybala Roma

Le cifre dell'affare con la Roma

Un elemento fondamentale è rappresentato dalla clausola rescissoria presente nel contratto che lega Dybala alla Roma: si tratta di una cifra di appena 12 milioni di euro, attivabile durante il mese di luglio. Un'occasione che potrebbe rivelarsi ghiottissima per la Juventus, intenzionata a rafforzare il proprio reparto offensivo con un profilo che conosce perfettamente l'ambiente e il campionato italiano.

Inoltre, l’arrivo di Dybala potrebbe avere anche un impatto mediatico e commerciale non trascurabile: si tratta pur sempre di un giocatore simbolo, amato dalla tifoseria e capace di accendere l’entusiasmo attorno al progetto sportivo.

Resta ora da capire se quello della Juventus sia stato solo un sondaggio preliminare o se esista davvero la volontà di affondare il colpo nei prossimi giorni. L'ipotesi, stavolta, appare più concreta che mai. La Joya potrebbe davvero tornare a splendere sotto la Mole.