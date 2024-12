La Juve sta preparando una serie di operazioni sul mercato invernale, mirando a rinforzare la squadra per affrontare la seconda parte della stagione. Cristiano Giuntoli ha già individuato il centrocampista da aggiungere al suo scacchiere, con l'intenzione di anticipare la concorrenza del Milan. Il nome in cima alla lista è quello di Morten Frendrup, 23enne danese del Genoa, che sta attirando l'attenzione di numerosi club, ma sembra che la Juventus sia determinata a battere il Milan su questa trattativa.

La situazione di Nicolò Fagioli e le mosse sul mercato

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli potrebbe essere uno degli artefici del movimento in entrata. Dopo un inizio stagionale promettente, Fagioli ha perso spazio nella formazione di Thiago Motta, soprattutto dopo il ritorno in pianta stabile di Koopmeiners e Thuram. La Juve sembra ormai pronta a cederlo per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il PSG e il Marsiglia sono stati tra i principali interessati al giovane italiano, ma è la cessione di Fagioli che potrebbe finanziare l'arrivo di Frendrup, un giocatore capace di giocare sia in difesa che come regista.

Morten Frendrup, il nuovo obiettivo della Juventus

Frendrup, che ha attirato l'interesse anche del Milan, potrebbe presto diventare un obiettivo concreto della Juventus. Il centrocampista danese ha mostrato buone qualità sia in fase difensiva che in fase offensiva, con un gol e diversi assist nella scorsa stagione. Nonostante il Genoa non abbia intenzione di cederlo facilmente, il buon rapporto tra le due società potrebbe favorire il buon esito dell'operazione. Ma vediamo la posizione del Grifone…

Frendrup Genoa

La posizione del Genoa

Da parte del Genoa non c'è alcuna fretta di cedere il calciatore, soprattutto nel mercato di gennaio. La dirigenza del grifone vuole a tutti i costi tentare la salvezza e lo dimostrano le ultime mosse (gli ingaggi di Balotelli e Vieira). D'altra parte il trend in campionato sembra sia in fase di cambiamento ed ora che i rossoblù iniziano a sperare per la lotta salvezza non hanno alcuna intenzione di cedere il calciatore. L'unica possibilità sarebbe una cifra monstre, sui 45 milioni di euro. Tale cifra potrebbe far vacillare la dirigenza perché in quel caso potrebbe essere reinvestita sul mercato pesantemente dando a Vieira la possibilità di avere calciatori che possano confacersi alle sue idee di gioco.

Riepilogo breve

Con il mercato di gennaio alle porte, la Juve sembra pronta a fare la sua mossa per Frendrup, anticipando la concorrenza del Milan. La cessione di Fagioli potrebbe finanziare questo affare, portando il poliedrico centrocampista danese a Torino. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, Frendrup potrebbe essere un importante rinforzo per la squadra di Giuntoli, che punta a rinforzare il proprio centrocampo e a mantenere la corsa verso i primi posti in campionato.

LEGGI ANCHE: McGregor dopo la condanna per stupro: "Su quanto accaduto quella notte, dico che..."