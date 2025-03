Ravezzani: "Juventus disintegrata da Motta, qualcuno lo fermi subito..."

La Juventus perde rovinosamente in casa della Fiorentina. Risultato secco che suscita ancora più scalpore tra i tifosi, stufi di assistere alle solite prestazioni poco convincenti. Ennesima sconfitta per Thiago Motta che non è stato in grado di risollevare la squadra dopo le tragiche notti di Champions League e Coppa Italia, adesso anche il campionato e il quarto posto sono in bilico.

Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha commentato la prestazione dei bianconeri attraverso un post sul suo profilo X.

Ravezzani critica pesantemente Thiago Motta

Ecco le critiche di Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve contro la Fiorentina:

“In una squadra con poco carattere Motta esclude Gatti (che ne ha più di tutti). Lascia in campo gli esangui Koop e Gonzalez e il disorientato Kolo. Tiene fuori Vlahovic e Yildiz anche sul 3-0. Nemmeno a farlo apposta si poteva polverizzare così la Juve. Qualcuno lo fermi. Subito.”

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Ravezzani: “Juve distrutta da Motta…”

Ha proseguito il suo commento così: “Oggi la Juve è una brutta senz’anina, disintegrata nel gioco e nello spirito da Motta. Un risultato che sembrava impossibile raggiungere a questi livelli in pochi mesi. Indispensabile nuova ricostruzione con architetto vero al posto del disorientato geometra Giuntoli.”