Tegola Bologna, si fa male un titolarissimo: i tempi di recupero

Il Bologna è tornato in campo questa mattina per preparare il delicato match contro il Napoli. I giocatori più impiegati nella gara contro l’Empoli hanno svolto un allenamento leggero tra corsa e palestra, mentre il resto della squadra ha disputato una partitella.

Brutte notizie per il Bologna

L’attaccante Santiago Castro ha invece seguito un programma di lavoro differenziato, come riportato dal club rossoblù. Nel frattempo, brutte notizie dall'infermeria rossoblu, con Vincenzo Italiano che perde per infortunio Davide Calabria.

Davide Calabria (ph. Image Sport)

L'ex terzino del Milan dovrà fermarsi per circa tre settimane a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, rimediata nella partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Il terzino salterà diverse gare cruciali della stagione. Il suo recupero sarà monitorato dallo staff medico, con l’obiettivo di riaverlo a disposizione prima della fine di aprile.

Il comunicato del Bologna

Gli esami a cui è stato sottoposto Davide Calabria hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Tempi di recupero previsti 3 settimane circa". Questo il report medico sul terzino infortunatosi nel corso della partita di Coppa Italia contro l'Empoli al Castellani.

Le partite che salterà Calabria

Davide Calabria non salterà solamente la sfida contro il Napoli, in programma lunedì alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara e valido per il posticipo della trentunesima giornata di campionato, fondamentale per la corsa Champions del Bologna. Il laterale sarà costretto a saltare anche le gare contro l'Atalanta a Bergamo del 13 aprile e contro l'Inter del 20 aprile. L'obiettivo sarà cercare di tornare in campo per la semifinale di ritorno di coppa Italia contro l'Empoli o, al massimo, per la sfida in casa dell'Udinese in programma il 27 aprile.