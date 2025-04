Napoli e Bologna si apprestano a sfidarsi nella 31a giornata di Serie A. Gli azzurri dovranno battere gli uomini di Italiano per tenere vive le speranze scudetto, mentre i rossoblu vanno a caccia dei 3 punti per consolidare e centrare la zona Champions.

La probabile formazione del Bologna

Il Bologna dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con un ballottaggio Skorupski-Ravaglia per quanto riguarda la porta. In difesa Holm prenderà il posto di Calabria a destra, Miranda a sinistra, e a completare c'è la coppia Casale-Beukema. In regia il duo composto da Ferguson e Freuler agirà alle spalle della trequarti, composta da Orsolini, Odgaard e Ndoye. In attacco invece sono da valutare le condizioni di Castro, che potrebbe essere sostituito da Dallinga.

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Holm, Casale, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro; Allenatore: Vincenzo Italiano

Thijs Dallinga esulta con Lewis Ferguson (ph. Image Sport)

La probabile formazione del Napoli

I partenopei invece confermerà il 4-3-3 rivisto contro il Milan. In porta Meret, con Di Lorenzo, Rahmani, Buongiorno e Olivera a chiudere il reparto difensivo. A centrocampo il ritorno di McTominay con la presenza di Lobotka e Anguissa. In avanti il tridente sarà probabilmente composto da Politano, Lukaku e Neres.

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres; Alleatore: Antonio Conte

David Neres (ph. Image Sport)

