Il gioiello di casa Milan Francesco Camarda è uno dei profili più interessanti del panorama nazionale. Dopo aver messo alle spalle le prime presenze in Serie A e in Champions, e dopo aver dimostrato le sue grandi qualità col Milan Futuro e con la Nazionale Under 19 italiana, sembrerebbe, per lui, essere arrivato il momento del lancio definitivo nel calcio dei “grandi”.

Il Milan cede Camarda in prestito

Nelle ultime ore c'è infatti stato un incontro fra la società rossonera e l'agente del calciatore, Giuseppe Riso, dal quale sarebbe emersa la volontà di cedere il giovane in prestito durante questa sessione di calciomercato. Prima di procedere con questa operazione, che il diavolo vorrebbe concludere rapidamente, il classe 2008 verrà sottoposto a un prolungamento di contratto, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028.

Quest'anno 5 goal e 1 assist in 18 partite col Milan Futuro in Serie C, 2 goal e 1 assist in 2 partite in Coppa Serie C, 10 presenze in Serie A e 4 in Champions League e 1 presenza in Youth League gli permettono a soli 17 anni di vantare di un'importante esperienza, rendendolo appetibile per alcuni club italiani.

Francesco Camarda (ph. Image Sport)

Chi ha messo gli occhi su Camarda?

Alcune squadre di Serie B hanno già chiesto informazioni, ma l'intenzione del Milan è quella di cedere Camarda in prestito per un anno ad una squadra del massimo campionato italiano, dove potrebbe definitivamente affermarsi. Le squadre di A che avrebbero bussato alla porta della società di Via Aldo Rossi sarebbero il Lecce e la Cremonese.

