Il Bologna ha compiuto l'impresa: la Coppa Italia è dei rossoblu. La stagione dei bolognesi continua a gonfie vele con un trofeo in bacheca, Italiano vince una finale dopo averne perse 3 e si toglie finalmente una grande soddisfazione.

Lele Adani ha commentato il match in diretta su Viva el Futbol spendendo parole al miele nei confronti di Vincenzo Italiano.

Adani comincia la sua disamina togliendosi dei sassolini dalla scarpa per come è stato trattato Italiano:

Continuano i complimenti di Adani per Italiano:

Io proprio credo che l'Italia abbia bisogno di una figura così nel coraggio, nelle idee, nella proposta, nella serietà, nella passione, che è una cosa che non secondo me non tutti gli allenatori hanno , anche quelli che sono nel massimo della professionalità, non tutti sono cos appassionati di calcio e di vita e invece Vincenzo è così.

Altri parole positive sono state dette per l'impegno di Castro:

Perché che partita ha fatto Castro anche che magari ha avuto poche occasioni, ma che partita ha fatto da centro avanti di sacrificio, no?

Allora io sto vicino, in basso o in alto? In basso e in alto, il Bologna l'ha fatto. Quindi questa cosa, secondo me, è la vera sottolineatura, perché non c'è stato solo a cuore, organizzazione, tecnica e soluzioni e quindi lì secondo me c'è stata una una parte di differenza.