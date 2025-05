Il Bologna ha compiuto l'impresa: la Coppa Italia è dei rossoblu. La stagione dei bolognesi continua a gonfie vele con un trofeo in bacheca, Italiano vince una finale dopo averne perse 3 e si toglie finalmente una grande soddisfazione.

Dall'altro lato c'è il Milan, che affonda sempre di più, e ormai si pensa solo a far finire la stagione per ricominciare in fretta.

Antonio Cassano ha commentato la partita del Milan in diretta su Viva el Futbol.

Cassano e la storia del Milan

Cassano ha cominciato l'analisi rivolgendosi ai calciatori rossoneri:

Al Milan ormai è rimasta solo la storia, però ricordo ai giocatori che giocano nel Milan che la storia non bisogna rovinarla per le figure di merda che stanno facendo loro, perché io non posso pensare, oltre al campionato, adesso è ripreso un pochettino, stasera è stata asfaltata dal Bologna in tutto e per tutto è la prova evidente di quello che l'allenatore ha trasmesso.

Sergio Conceicao (ph. depositphotos)

Critiche a Leao

Cassano chiosa con pesanti critiche verso il portoghese:

Leao andava alla carlona in uno dei due centrali a voler togliere la palla, a far pressing. Andava alla carlona. Io continuo a battere ancora. Devo dare 8 milioni a un giocatore che non ne vale neanche un decimo. Qualcuno me lo deve spiegare perché è una follia.

LEGGI ANCHE: Milan, in bilico il futuro di Reijnders? Minaccia Manchester City