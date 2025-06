La Roma ha bisogno di 10 milioni di plusvalenze per abbattere i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. La società sta provando a vendere a titolo definitivo alcuni giovani della Primavera, ma l'aiuto più grande arriverebbe da una trattativa ormai giunta alle fasi finali e confermata anche dal giornalista Fabrizio Romano.

Roma, Abraham ai saluti

La trattativa in questione è quella che riguarda Abraham, che quest'anno ha giocato in prestito al Milan, trovando 10 goal e 6 assist in tutte le competizioni. L'attaccante, che aveva già rifiutato un'offerta dallo Zenit, è adesso praticamente pronto a salutare definitivamente la squadra giallorossa. L'offerta del club russo era di 20 milioni, stessa somma di denaro che i capitolini riceveranno a seguito della sua imminente cessione.

Abraham Roma

Quale destinazione per Abraham?

La squadra pronta ad accaparrarsi del centravanti inglese è il Besiktas, che deve sostituire il partente Ciro Immobile, che è pronto a tornare a vestire la maglia del Bologna, tornando così in Italia. Il club turco e l'agente di Abraham stanno trattando la sua buonuscita, che dovrebbe essere una cifra di circa 2 milioni, mentre nei prossimi giorni sono previste le visite mediche, dopo le quali l'ormai ex Roma sarà un nuovo giocatore del Besiktas.

