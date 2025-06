Il Bologna sogna Gudmundsson: la strategia dei rossoblu

Il calciomercato estivo del Bologna è entrato nel vivo e, a Casteldebole, si lavora per rinforzare l'attacco con un nome di spessore. Nelle ultime ore, il club felsineo sta valutando con crescente interesse la pista che porta ad Albert Gudmundsson, trequartista islandese reduce da una stagione altalenante in prestito alla Fiorentina. Il numero 10, attualmente sotto contratto con il Genoa, sembra destinato a rientrare in Liguria, vista la probabile decisione della Viola di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro.

Bologna su Gudmundsson

L’occasione è ghiotta per il Bologna, che vede in Gudmundsson il profilo ideale per offrire maggiore qualità e imprevedibilità alla fase offensiva. Con già due punte in rosa, la dirigenza rossoblù è alla ricerca di un terzo elemento capace di alternarsi tra i ruoli di attaccante e trequartista, dando a Vincenzo Italiano – neo allenatore dei felsinei – soluzioni tattiche versatili e dinamiche.

Gudmundsson, classe 1997, ha collezionato 10 gol e 3 assist nell’ultima Serie A con il Genoa prima del trasferimento temporaneo a Firenze, dove però non è riuscito a incidere con continuità. Il suo talento e la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo lo rendono una pedina potenzialmente decisiva.

Albert Gudmundsson (ph. Image Sport)

Il piano dei rossoblu

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Genoa e Fiorentina per definire il futuro del giocatore. In caso di fumata nera da parte dei toscani, il Bologna potrebbe farsi avanti concretamente, pronto a mettere sul piatto una proposta che convinca il club ligure. Sartori è già al lavoro, e a Bologna si sogna un colpo di qualità, con l’obiettivo di presentarsi in Europa con una rosa all’altezza.

Il mercato è appena iniziato, ma i rossoblù dimostrano già ambizione e voglia di crescere: l’eventuale arrivo di Gudmundsson sarebbe un segnale forte, sia per la piazza sia per gli avversari. L'idea sarebbe quella di prendere l'islandese con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di piazzamento europeo.