Bologna-Verona finisce 2-3 tra tante polemiche. Il rosso a Pobega e le scelte di Ayroldi hanno dato sfogo alle parole di Riccardo Trevisani che in live su YouTube, per Cronache di Spogliatoio, si è lasciato andare ad un duro commento contro l'arbitraggio.

Trevisani su Bologna-Verona il rosso a Pobega

L’arbitraggio, come spesso accade nel nostro campionato, è stato pessimo: inadeguato, presuntuoso, arrogante e scadente. L’espulsione di Pobega fa ridere, con il protagonista del presunto colpo, un intervento che non era da rosso, è Duda, che nel primo tempo tira un colpo alla bocca dello stomaco a Lukumi, resta in campo. È incredibile, come gli arbitri non sanno seguire la partita, non capire cosa è successo, non capire nulla di calcio, degli avvenimenti, non sanno fare niente niente.

Non è solo una questione di metro arbitrale o di ciò che accade o non accade in campo, ma è il modo in cui si pongono. La certezza con cui sbagliano, continuano a sbagliare e ripetono gli stessi errori, senza nemmeno mettere in discussione di averli commessi. Quando il protagonista dice che l'arbitro non ha dubbi, afferma la verità: non hanno neanche il minimo dubbio di essere completamente inadeguati. Sbagliano e te lo sbattono in faccia.

Santiago Castro (ph. Image Sport)

Duda andava espulso?

Duda tira un pugno alla bocca dello stomaco a Lukumi nel primo tempo, il VAR non interviene, e poi, per una sbracciata che non colpisce né bene né in faccia, arriva un cartellino rosso. Ma stiamo scherzando? È una cosa che non esiste.

Poi, come avete aggiunto voi, c’è anche la questione del vantaggio. Ayroldi è solo uno dei tanti. Non tutti, ma molti arbitri sono inadeguati. Salviamo Mariani, salviamo Doveri, salviamo Colombo, ma sono pochissimi quelli da salvare. La Penna è uno di loro, ma Rocchi ha ragione: su 48 arbitri, molti non sono all’altezza.