LIVE Bari-Brescia, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni del San Nicola

Bari-Brescia, i biancorossi ospitano le rondinelle. Allo stadio “San Nicola”, alle ore 17.15, si disputerà il match Bari-Brescia, valido per la 22^ giornata del campionato di Serie B. I pugliesi di mister Moreno Longo sono sesti in classifica con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte) in compagnia del Catanzaro e sono reduci dal pareggio a “reti bianche” contro la Reggiana al “Mapei Stadium”. Il Brescia, invece, ha 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce da da cinque pareggi, l'ultimo arrivato nel turno precedente contro la Sampdoria al “Rigamonti”. Bari-Brescia sarà diretta dal signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coaudiuvato da Vigile e Bianchini, mentre il quarto uomo sarà Pezzopane. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Meraviglia e Gariglio. Noi de Il Pallone Gonfiato seguiremo il match dal San Nicola e vi faremo compagnia con la diretta testuale del match.

Raffaele Pucino (ph. Image Sport)

Bari-Brescia, le probabili formazioni

QUI BARI- Mister Moreno Longo si affiderà al consueto 3-5-2 con Radunovic in porta; i tre difensori saranno Pucino, Simic e Mantovani; i due esterni di centrocampo saranno Oliveri e Dorval con Maita, Benali e Lella in mezzo al campo; i due attaccanti dovrebbero essere Falletti e Sibilli.

QUI BRESCIA- Bisoli risponderà con il 4-3-2-1 con Lezzerini in porta; i due terzini saranno Dickmann e Corrado con Cistana e Adorni al centro della difesa; i tre centrocampisti dovrebbero essere Bertagnoli, Bisoli e Verreth; alle spalle dell'unica punta Bianchi agiranno Galazzi e Nuamah.

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Lella, Dorval; Falletti, Sibilli. All. Longo.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bertagnoli, Bisoli, Verreth; Galazzi, Nuamah; Bianchi. All. Bisoli.

Tabellino Bari-Brescia

BARI:

BRESCIA:

ARBITRO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco (Vigile e Bianchini). IV uomo: Pezzopane. VAR ed AVAR: Meraviglia e Gariglio

MARCATORI:

NOTE:



RECUPERO: ' p.t; ' s.t