Ziliani: "Madama è alla canna del gas, sta sacrificando Cambiaso per fare cassa"

Il calciomercato invernale dovrebbe servire alle squadre per puntellare quei reparti in cui magari le rose sono un pò carenti ma a volte in questa sessione di mercato possono anche giungere offerte irrinunciabili. E' il caso della Juventus, infatti pare che i bianconeri stiano per cedere Andrea Cambiaso al Manchester City per una cifra che dovrebbe superare i 60 milioni di euro. Su questa operazione di mercato si è espresso sul proprio profilo X il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Paolo Ziliani.

Cambiaso Juventus

Ziliani sulla possibile cessione di Cambiaso

"È ufficiale, Cambiaso vale più di Kvaratskhelia. Che è andato al PSG per 70 milioni (più 5 di bonus) mentre la Juventus per il suo gioiello non scende sotto gli 80. Parola dell'Istituto Luce Dopo aver buttato 200 milioni in estate, Madama è alla canna del gas: e non riuscendo a vendere Vlahovic prova a far cassa sacrificando il suo giocatore di maggiore rendimento. Tecnicamente parlando, un delitto: che i media italioti stanno cercando di trasformare nell'affare del secolo spacciando Cambiaso per il nuovo Bellingham".

È ufficiale, Cambiaso vale più di Kvaratskhelia. Che è andato al PSG per 70 milioni (più 5 di bonus) mentre la Juventus per il suo gioiello non scende sotto gli 80. Parola dell'Istituto Luce

Dopo aver buttato 200 milioni in estate, Madama è alla canna del gas: e non riuscendo a… pic.twitter.com/bfJHxJ2R8j January 17, 2025

LEGGI ANCHE: Juventus, addio ad un passo di un top player, ecco l'offerta irrinunciabile

Ziliani, le sue parole sugli ascolti di DAZN

“Continua la Via Crucis di DAZN: l'ultima di andata e la prima di ritorno ancora in calo rispetto a 19^ e 20^ degli ultimi due campionati. Atalanta-Juventus sotto il milione, va meglio l'Inter Con i tre recuperi della 19^, Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna, il dato aggiornato parla di una sparizione di 15 milioni di spettatori rispetto a un anno fa e di 17,5 rispetto a due campionati fa. Nemmeno gli abbonamenti venduti a prezzo di saldo riescono a tamponare l'emorragia di abbonati ormai conclamata”.