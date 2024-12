La lotta per il titolo si fa sempre più interessante e, mentre il Napoli mantiene il primato, alcune rivali dell'Inter stanno incappando in passi falsi. In particolare, la Lazio e la Juventus stanno dimostrando difficoltà, offrendo alle inseguitrici come l'Inter nuove opportunità di avvicinarsi alla vetta. Nel frattempo, l'Atalanta, pur con qualche difficoltà in più, sta mantenendo il passo e potrebbe essere un mercato interessante da esplorare.

Atalanta: un centrocampista da non perdere

Nonostante la grande prestazione dell'Atalanta nell'ultima partita, uno dei giocatori chiave della squadra, Mario Pasalic, è stato relegato in panchina, suscitando qualche sorpresa. Questo fatto, unito alla scadenza del suo contratto con la Dea a fine stagione, ha messo in luce una possibile opportunità di mercato. Pasalic, centrocampista croato che ha avuto un'importante carriera anche al Milan, potrebbe essere uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione.

Il colpo a zero: Marotta sempre alla ricerca di affari vantaggiosi

Marotta ha una lunga tradizione di affari vantaggiosi, portando a Milano giocatori come Calhanoglu, Onana e Thuram, che hanno dato il loro contributo significativo al progetto interista. Con il contratto di Pasalic in scadenza, il dirigente interista potrebbe tentare l'acquisto del centrocampista senza dover sborsare alcuna somma per il trasferimento. Inoltre, con l'opzione di firmare un pre-contratto a partire dal 1 febbraio, l'Inter avrebbe l'opportunità di garantire un futuro ingaggio di Pasalic senza dover affrontare una concorrenza immediata sul mercato.

Marotta

Conclusioni e Riepilogo breve

La possibilità di acquisire Mario Pasalic a zero rappresenta una mossa interessante per l'Inter, che potrebbe rafforzare ulteriormente il centrocampo con un giocatore esperto e versatile. Con la sua esperienza in campionato e in nazionale, il croato potrebbe integrarsi facilmente nel sistema di gioco di Simone Inzaghi, dando un contributo significativo alla causa interista. La situazione attuale dell'Atalanta e l'incertezza sul futuro di Pasalic offrono all'Inter una grande occasione di mercato che Marotta starebbe vagliando in maniera decisa e concreta.

