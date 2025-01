Zazzaroni: "Juventus molto bella contro il Milan. Rossoneri..."

Per la Juventus di Thiago Motta prima vittoria nel 2025 che mette al tappeto il Milan con l'uno-due firmato da Mbangula e Weah in cinque minuti a cavallo dell'ora di gioco.

Dopo in primo tempo equilibrato sul piano delle occasioni, nel secondo i bianconeri innestano subito la marcia giusta, chiudono all'angolo i rossoneri e gestiscono senza patemi il doppio vantaggio. Nessuna occasione creata dalla squadra di Conceiçao nella seconda frazione e nessuna reazione concreta dopo i gol bianconeri, è questo il manifesto della serata da dimenticare per i rossoneri.

Quarto posto provvisorio in classifica con 37 punti e 21esimo risultato utile consecutivo in campionato per i ragazzi di Motta,

Juventus-Milan 2-0, il commento di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, sulle pagine de Il Corriere dello Sport, ha commentato il match della 21 esima giornata di Serie A Juventus-Milan:

"Bella ma assai vulnerabile nel finale di Bergamo, martedì scorso. Soltanto bella, a tratti molto bella, ieri col Milan. La Juve ha così vissuto la sua prima settimana da Thiago, giocando un calcio piacevole, fresco, relazionale (mi vergogno di averlo scritto: corro subito a confessarmi) e raccogliendo punti importanti, forse addirittura decisivi nella corsa Champions.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

La verità è che quando comanda la palla la partita ne guadagna sempre. L’interpretazione fornita dalla Juve è stata perfetta: così come a Bergamo, Motta ha fatto il possibile per vincere trascurando inoltre l’orizzontale per il verticale: non è peraltro il momento di fare calcoli, ma quello di recitare la tabellina del tre"

Milan, senti Zazzaroni dopo il ko contro la Juventus

Il giornalista ha poi parlato dei rossoneri:

"Del Milan non salvo nessuno: Fofana ha trascurato le incursioni ed è andato spesso a sbattere; Bennacer, che avrebbe dovuto dettare i tempi in mezzo, è risultato marginale e impreciso, degli altri ho detto. Male. Dimenticavo l’ostinazione con cui Maignan e compagnia balbettante hanno cercato la costruzione dal basso che Thiago ha puntualmente annullato col pressing modulato, senza troppo penare. Anzi, con il sigaro in bocca".

